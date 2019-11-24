РИАМО - 24 ноя. Пожар произошел в трех гаражах на улице Михалковской в столице, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 20:08 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Михалковская, дом 59. По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения,

«Происходит загорание трех металлических в ряду стоящих гаражей и примыкающего к ним одноэтажного административного здания на общей площади около 150 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные приступили к тушению возгорания. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.