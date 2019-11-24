РИАМО - 24 ноя. На Кубке России по вольной борьбе среди женщин Вусала Парфианович из Подмосковья заняла третье место в весовой категории до 68 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

23 ноября в Чебоксарах состоялся розыгрыш Кубка России по вольной борьбе среди женщин. В соревнованиях принимали участие около 150 спортсменок из России, Азербайджана и Киргизии.

«В весовой категории до 68 килограммов подмосковная спортсменка Вусала Парфианович со счетом 6:4 одолела сопротивление Дианы Хамаевой и завоевала бронзовую медаль первенства», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков уточнил, что Парфианович перешла в новую для себя весовую категории недавно.

«Буквально еще год назад она неоднократно демонстрировала свое превосходство над соперницами в весовой категории до 65 килограмм. Отдельно отмечу желание спортсменки расти над собой. Каждый раз она старается сделать лучше, чем раньше», - добавил Терюшков.