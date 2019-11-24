РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. В жилом доме Королева, пострадавшем от пожара, начали восстанавливать отопление и электроснабжение, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

В жилом доме в Королеве 23 ноября произошел пожар. Из здания были эвакуированы все жильцы, они размещены в лагере «Родник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара, а также оказать им материальную поддержку.

«Сегодня об обстановке доложил губернатору Московской области, сообщил, какие силы и средства необходимы для срочного ремонта дома. <...> На данный момент силами управляющей компании и аварийных бригад подано электроснабжение в 1 и 2 подъездах, включаем 5 и 6 подъезды», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Газ подан в 1, 2, 5, 6 подъезды. В части подъездов пущено тепло, остальные восстанавливают в настоящий момент.