РИАМО - 24 ноя. Ссора мужчины и женщины в квартире подмосковного Орехова-Зуева закончилась поножовщиной, раненную доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 23 ноября в 09:45 из квартиры дома на улице 1905 года в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи в ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ №1» доставлена и госпитализирована женщина 1982 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции владелец квартиры, сожитель пострадавшей 1977 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.