РИАМО - 24 ноя. Российская сборная по следж-хоккею выиграла заключительный матч чемпионата группы В с командой Германии, за сборную РФ играли и спортсмены из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области

Матч завершился со счетом 10:0 в пользу россиян. После пяти игр чемпионата мира в активе нашей национальной команды 74 забитые шайбы и всего одна пропущенная.

«Безоговорочная победа в группе дает сборной России право сыграть на чемпионат мира в группе А, где будут разыграны первые путевки на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. <…> За сборную команду России выступают пять следж-хоккеистов подмосковной команды «Феникс»: Дмитрий Лисов, Айрат Хамзин, Евгений Петров, Иван Кузнецов и Максим Кузьминых», - говорится в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, уверенные игры чемпионата мира в группе B вселяют уверенность в хоккеистов и дарят большие надежды болельщикам сборной.

«Команда сумела найти гармонию в защитной и атакующей игре. Отсюда и большое количество заброшенных шайб. Тренерский штаб национальной сборной сделает все возможное, чтобы к началу соревнований в группе А хоккеисты подошли в своей наилучшей спортивной форме. Поздравляю наших сборников с блестящим выступлением на чемпионате», - отметил министр.