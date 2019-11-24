РИАМО - 24 ноя. За выходные на дежурство на станции Московских центральных диаметров и пересадочные станции подземки вышли 320 сотрудников метрополитена, которые консультировали пассажиров о работе МЦД и перекодировке транспортных карт, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Они дежурят на платформах, в вестибюлях станций, в кассовых зонах и в турникетных зонах. Их задача – помочь пассажиру разобраться с новой схемой пересадок, обновленной навигацией, способами оплаты проезда и активации карты «Тройка», - отметил представитель пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Он добавил, что по будням число дежурных увеличат до 500 сотрудников, так как пассажиропоток на станциях вырастет по сравнению с выходными.

В первый день дежурства поступило более 70 тысяч обращений от пассажиров. Узнать дежурных помогут ярко-красные жилеты с логотипом диаметров, красные повязки на рукавах.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а МЦД-2 - 80 километров. Прогнозируется, что годовой пассажиропоток на них составит 200 миллионов человек.

Со станций МЦД в течение 90 минут пассажиры могут бесплатно пересесть на метро или Московское центральное кольцо.

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