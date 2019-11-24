РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский городского округа Подольск все желающие смогут приобрести подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья к Новому году, акция «Подари мечту особенным детям» пройдет с 10 по 30 декабря, сообщается на сайте ДК.

«В рамках акции в фойе ДК будет стоять елочка, украшенная письмами Деду Морозу от детей с ограниченными возможностями здоровья. Все желающие смогут прочитать эти письма и осуществить мечту одного из таких детей», - говорится в сообщении.

В завершении акции Дед Мороз привезет каждому ребенку подарок домой к Новому году.