РИАМО - 24 ноя. Праздничную программу провели в воскресенье в центральном парке «Пехорка» Балашихи, для гостей мероприятия подготовили концерт, игры и тематическую викторину, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня у нас в парке «Пехорка» замечательный праздник - День всех мамочек. Мы подготовили для наших посетителей концертную программу, с помощью которой хотели поздравить их и подарить хорошее настроение. В программе прозвучали музыкальные произведения о мамах и любимые песни разных лет», - сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что на праздничном концерте выступили юные артисты из вокальной студии «Вера Надежда Любовь», а также вокалисты Александра Гречишкина, Макс Живагин и Александра Лобанова, которые с огромной любовью и теплом поздравили со сцены парка «Пехорка» всех мам, пришедших на праздник.

Чтобы самым юным посетителям праздника в парке не было холодно в морозную погоду, их развлекали разнообразными играми и тематическими викторинами.

«Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от сердца мамы. А для наших мам нет ничего лучше, чем видеть улыбки их детей. Мы постарались, чтобы на сегодняшнем празднике все прекрасно провели время и ушли с хорошим настроением. С праздником!» - заключила Лелифановска.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.