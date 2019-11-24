РИАМО - 24 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери, в столице активно развивается система, которая облегчает жизнь тех, кто воспитывает детей.

«Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что благодаря созданным в городе условиям мамы могут реализовать себя в различных сферах жизни. В Москве поддержке материнства, помощи семьям с детьми и сбережению здоровья женщин уделяется много внимания.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, создание доступной социальной и другой инфраструктуры снимает с женских плеч много бытовых проблем, что позволяет реализовать себя.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.