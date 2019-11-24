РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Станцию Московского центрального диаметра Пенягино открыли для пассажиров в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Электропоезда начали останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Пенягино в 18:00. Немногим ранее заработали кассы и турникеты.

«Очень рада, что станцию открыли! Думала, придется ждать до декабря. Теперь удобнее будет добираться до работы», - сказала жительница микрорайона Павшинская пойма Юлия Васильева.

Пассажиры могут войти на станцию со стороны Волоколамского шоссе. Для удобства там оборудован тротуар. Вход со стороны Пенягинского шоссе пока не доступен, там продолжаются работы.

Движение по МЦД запустили 21 ноября. Диаметры от Одинцова до Лобни (D1) и от Нахабина до Подольска (D2) проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.

За первые три дня работы МЦД перевезли порядка 1,4 миллиона пассажиров.

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