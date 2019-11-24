РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» подмосковного Подольска сразится с командой «Авангард» в Балашихе в рамках чемпионата КХЛ 25 ноября, сообщается на сайте подольского клуба.

«В субботу и воскресенье после пятничной победы над рижскими динамовцами «Витязи» продолжили тренировки в Подольске. В воскресенье, 24 ноября, во второй половине дня у подмосковной дружины в расписании – поездка на автобусе в Балашиху. Это 71 километр и около 1,5 часов в пути», - говорится в сообщении.

Матч между хоккейными клубами «Авангард» и «Витязь» пройдет 25 ноября. Начало в 19:30.

Игра будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Прямая трансляция будет доступна на сайте «КХЛ ТВ HD» в 19:20, а записи болельщики смогут посмотреть игру в 22:30 на сайте «КХЛ ТВ».