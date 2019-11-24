РИАМО - 24 ноя. На станциях Московских центральных диаметров и пересадочных станциях метро дежурят более 500 человек, которые консультируют пассажиров, чаще всего люди интересуются перекодировкой «Тройки» и проходом на МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Более 70 тысяч пассажиров обратились к дежурным сотрудникам метро и центра обеспечения мобильности пассажиров, которые дежурят на станциях МЦД и пересадочных станциях метро. Чаще всего, конечно, пассажиры спрашивают, как найти выход ко станции МЦД или как с диаметров пересесть на метро, а также часто обращаются с вопросами об активации карты «Тройка», – говорится в сообщении.

В департаменте составили топ-10 вопросов пассажиров по МЦД. На первом месте вопрос о перекодировке карты «Тройка», на втором – о том, что делать, если транспортная карта не сработала. Также в топ-3 вошел вопрос о том, как найти выход к платформе МЦД.

В пятерке самых популярных – вопрос о начале блокировки карты «Тройка» и вопрос о том, какими поездами можно пользоваться пассажиру МЦД.

Следом идет вопрос о том, как будет проводиться валидация проездного документа на количество поездок/месячный абонемент. На седьмом месте - перекодировка социальной карты москвича для пенсионеров, а сразу за этим пассажиры интересуются о перекодировке социальных карт учащихся и студентов.

Замыкают топ-10 вопросы о перекодировке социальной карты Московской области и сроках, в течение которых можно перекодировать «Тройку».

«Все интересующие пассажиров вопросы можно задать сотрудникам метрополитена, которые дежурят у входов на пересадочные станции подземки и станции МЦД, в кассовых зонах и в зоне турникетов, а также на железнодорожных платформах», - подчеркивается в материале.

Дежурные также расскажут, как найти выход к платформе МЦД, как пересесть на метро и оплатить проезд.

Движение по первым двум маршрутам МЦД (D1 и D2) запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 «Курско-Рижский» - 80 километров.

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