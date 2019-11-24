РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 ноя. Активисты ОНФ выявили нарушения правил обслуживания жилого дома на улице Томилинская в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

23 ноября активисты регионального отделения ОНФ в Московской области по просьбам жителей провели мониторинг жилого дома №12 по улице Томилинская. Жильцы пожаловались на множество проблем с обслуживанием своего дома. В частности на затопление части подвала, а также его захламление и неисправность оконных рам.

«Активисты ОНФ провели совместный с собственниками осмотр дома. Все нарушения, о которых сообщили жители подтвердились. При этом в ходе мониторинга дома было также выявлено, что отсутствует защита этажных электрощитков от доступа посторонних лиц. Также общественники отметили ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению (холодно/жарко в квартире)», - говорится в сообщении.

Также представители совета дома рассказали, что не предоставляются акты выполненных работ на подпись председателю МКД, существует факт завышения платы (несоответствие порядка) за коммунальные услуги, не проводится перерасчет платы за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги.

«Жители попросили нас оказать им правовую поддержку в отстаивании своих прав. Наши юристы помогут подготовить обращения в ГЖИ и прокуратуру Московской области для проведения разбирательств по выявленным нарушениям», - отметил активист подмосковного отделения ОНФ Алексей Шагаев.