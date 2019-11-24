РИАМО - 24 ноя. Конфликт двух мужчин в Коломне закончился поножовщиной, пострадавшего доставили в медучреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 22 ноября в 20:27 в Коломне с улицы Октябрьской Революции бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Коломенская ЦГБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1961 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый знакомый пострадавшего 1964 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».