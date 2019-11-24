РИАМО - 24 ноя. Первые два Московских центральных диаметра за три дня работы перевезли порядка 1,4 миллиона пассажиров, 23 ноября на МЦД проехали 279 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«За субботу, 23 ноября, на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» проехали более 136 тысяч человек, а маршрутом МЦД-2 «Курско-Рижский» воспользовались 143 тысячи человек. Общий объем перевозок за субботу составил 279 тысяч человек, что на 7% выше, чем за прошлую субботу», - говорится в сообщении.

На станциях МЦД и пересадочных станциях подземки работают свыше 500 сотрудников метрополитена. Они раздали пассажирам более 100 тысяч информационных листовок о тарифах и способах оплаты на МЦД.

Узнать дежурных сотрудников можно по красным жилеткам с логотипом МЦД, они подскажут к какой платформе прибывает поезд диаметров, как оплатить проезд и активировать карту «Тройка».

Также к 2023 году на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27. На первых двух диаметрах запланировано строительство еще девять станций и ремонт 47 платформ.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Ожидается, что пассажиропоток МЦД-1 и МЦД-2 составит 200 миллионов человек в год, общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

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