РИАМО - 25 ноя. В связи с реализацией мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий с понедельника изменится схема движения на отдельных участках трассы М-7 «Волга» в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

Закрывают потенциально-опасный регулируемый перекресток с левоповоротным движением в районе поселка Богослово. В целях обеспечения безопасности движения после введения изменений развернуться в сторону Москвы или выехать на трассу для движения в сторону Владимира будет возможно на перекрестке в поселке Большое Буньково.

«До конца ноября дорожные службы нанесут разметку согласно новой схеме движения, установят барьерное ограждение и соответствующие дорожные знаки», - говорится в сообщении.

Также закроют расположенные за пределами населенных пунктов остановки общественного транспорта «Асфальтовый завод» и наземный пешеходный переход.