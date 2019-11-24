РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил женщин с Днем матери и пожелал им крепкого здоровья, терпения и счастья.

В России 24 ноября отмечается День матери, призванный укрепить семейные ценности, поддержать традиции бережного отношения к женщине.

«Дорогие и любимые мамы и бабушки Подольска! Вы подарили своим детям жизнь, посвятили им лучшие годы в заботе, тревогах, порой бессонных ночах и ежедневном труде. Вы стараетесь приложить максимум сил и душевного участия, чтобы ваши сыновья и дочери были достойными людьми, умными, благородными, добрыми, отзывчивыми и счастливыми. Особые слова благодарности адресую в этот день многодетным матерям, тем женщинам, кто принял детей под опеку», - написал Пестов в Instagram.

Он отметил, что от всего сердца поздравляет матерей Подольска с праздником и желает им крепкого здоровья, терпения, благополучия и большого счастья.