24 ноября в России отмечается особенный праздник – День матери, призванный укрепить семейные ценности, поддержать традиции бережного отношения к женщине. Дорогие и любимые мамы и бабушки Большого Подольска! Вы подарили своим детям жизнь, посвятили им лучшие годы в заботе, тревогах, порой бессонных ночах и ежедневном труде. Вы стараетесь приложить максимум сил и душевного участия, чтобы ваши сыновья и дочери были достойными людьми, умными, благородными, добрыми, отзывчивыми и счастливыми. Особые слова благодарности адресую в этот день многодетным матерям, тем женщинам, кто принял детей под опеку, согрев их прикосновением души и домашним теплом. От всего сердца поздравляю вас с праздником и хочу пожелать крепкого здоровья, терпения, благополучия и большого счастья! #ДеньМатери #БольшойПодольск #ГлаваПодольска #НиколайПестов