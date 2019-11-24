РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. На трассе А-107 в городском округе Подольск образовалась пробка длиной порядка 2 километров в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 16:55 на автотрассе А-107 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Клемента Готвальда, Индустриальная, Свердлова и других.