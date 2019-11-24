РИАМО - 24 ноя. К 2023 году на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» число пересадочных станций возрастет до 27, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В 2023 году на МЦД-1 и МЦД-2, когда завершатся все мероприятия по развитию инфраструктуры, будут действовать 27 пересадок на метрополитен, МЦК и железнодорожные направления. Сейчас на МЦД-1 организовано 8 пересадок, а на МЦД-2 – 11», - говорится в сообщении.

Для пассажиров пересадка с диаметров на метро и МЦК бесплатна при оплате поездки транспортной картой «Тройка».

Также на первых двух диаметрах к 2023 году планируют построить еще девять станций и отремонтировать 47 платформ, именно эти работы позволят организовать восемь пересадок.

Две линии МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска запустили в Московском регионе 21 ноября. У пассажиров появились сотни новых вариантов пересадок на разные виды транспорта. По подсчетам экспертов, открытие МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

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