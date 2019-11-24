РИАМО - 24 ноя. На станциях столичной подземки возле стадиона «ВЭБ Арена» в воскресенье могут ограничить вход и выход пассажиров из-за проведения футбольного матча между командами ЦСКА и «Крылья Советов», сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«Сегодня в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Зрителям матча Российской премьер-лиги ЦСКА – «Крылья Советов» удобнее добираться до стадиона через станции мосметро «ЦСКА» (8А, 11), «Сокол», «Полежаевская» и МЦК «Зорге», - говорится в сообщении.

Пассажиров метро предупредили, что по требованию полиции на вышеуказанных станциях возможны временные ограничения входа и выхода.

Футбольным болельщикам рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку в метро заранее, такая предусмотрительность поможет сэкономить время в пути после завершения игры. Также оплатить проезд в метро можно банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.