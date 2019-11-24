РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Гран-при фестиваля «Музыка осени» завоевал 11-летний участник из поселка Октябрьский городского округа Люберцы, сообщил «РИАМО в Люберцах» президент Ассоциации инноваций и развития современного искусства Сергей Переверзев.

23 ноября Ассоциация инноваций и развития современного искусства провела финал II школьного регионального фестиваля «Музыка осени». Он прошел накануне Дня матери в торговом центре «МЕГА Белая Дача».

«В финале фестиваля выступили 24 конкурсанта и музыкальных коллектива, которые поборолись за главный приз! Гран-при завоевал 11-летний Алексей Петрунин из Октябрьского», - сказал Переверзев.