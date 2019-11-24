РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Детский центр «Маленький гений» совместно с кафе-чайхана «Дюшес» провели праздничное мероприятие «Сюрприз для мам», посвященное Дню матери, в нем приняло участие около 90 воспитанников, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня мы отмечаем День матери. Детки всех групп и развивающих кружков нашего центра подготовили необычные концертные номера для своих мам, а также подарки и сюрпризы. На праздник собралось порядка 200 человек: мам, пап, бабушек, дедушек, сестер и братьев. Из них около 90 человек – наши воспитанники», - сказала директор детского центра «Маленький гений» Ольга Володина.

По ее словам, юные артисты представили песни, танцыи рисунки, поучаствовали в розыгрыше призов, конкурсах и викторинах по робототехнике, ментальной арифметике, конкурсе эрудитов.

Она добавила, что главным гостем праздничной программы стал кавер-хор мам «Припевочки», который еще три года назад завоевал популярность в Балашихе и зажег и сегодняшнюю публику.

В ходе мероприятия также прошли мастер-классы для детей и взрослых. Вместе с педагогом раннего развития воспитанники центра в подарок мамам сделали волшебное дерево, которое расцвело в конце праздника.

А для мам провели мастер-класс по правополушарному рисованию. Эта технология возникла совсем недавно, но уже успела покорить весь мир. Его смысл – показать людям, что рисовать может каждый, и все участники добиваются успеха. Одни чуть быстрее, другие чуть медленнее, но все непременно начинают создавать свои первые шедевры.

Завершился праздник флешмобом и шоу мыльных пузырей.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.