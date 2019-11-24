РИАМО - 24 ноя. Рейс Москва - Анапа, совершивший экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия одного из пилотов, вылетел далее по маршруту, сообщает «Интерфакс».

Ранее самолет, выполнявший регулярный рейс из Шереметьева в Анапу, сел в ростовском аэропорту Платов из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота. Его передали медиками, спасти мужчину не удалось.

«Рейс «Аэрофлота» в Анапу вылетел из аэропорта Платов в 13:12», - говорится в сообщении.