РИАМО - 24 ноя. За первый день работы станции второго Московского центрального диаметра (D2) Волоколамская воспользовались более 2 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Станция МЦД-2 Волоколамская была открыта для пассажиров 23 ноября. За первый день работы новой станцией воспользовались более 2 тысяч пассажиров. Со станции диаметров Волоколамской можно пересесть на метро «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии – расстояние между станциями можно преодолеть за 2 минуты», – говорится в сообщении.

Ожидается, что к следующему году суточный пассажиропоток станции МЦД-2 Волоколамская увеличится до 13 тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 «Курско-Рижский» – 80 километров.

Со станций МЦД в течение 90 минут можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>