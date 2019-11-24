РИАМО - 24 ноя. Два несовершеннолетних напали на 15-летнего подростка на Ярославском шоссе в столице, пострадавшего госпитализировали, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что подростка доставили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По ее словам, началось расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Следователями установлены и задержаны нападавшие. С ними будут проводить следственные действия. Расследование дела продолжается, заключила Иванова.