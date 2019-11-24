РИАМО - 24 ноя. Оркестр московской полиции устроил праздник пациенткам перинатального центра в Балашихе в честь Дня матери, женщинам сыграли «Колыбельную медведицы» и подарили цветы, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Музыканты духового оркестра московской полиции поднялись на автоподъемниках к окнам палат, где находились молодые мамы, сыграли им композицию «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка» и подарили цветы. Кроме этого, оркестр устроил музыкальный праздник в холле перинатального центра с шарами и цветами», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка поздравили не только пациенток центра, но также поблагодарили всех врачей, медсестер и сотрудников за их важный труд.

Это первый в истории перинатального центра День матери в подобном формате. Для пациенток - это был настоящий праздник.

«Благодаря МВД и прекрасному оркестру московской полиции получился потрясающий праздник – играла чудесная музыка, женщинам дарили цветы. Это наполнило весь наш центр радостью. Все женщины счастливы, на лицах улыбки, у некоторых даже слезы на глазах. Наши пациентки видят, с какой любовью и уважением относятся к ним, к их материнству. Это очень важно для них», – отметила главный врач медучреждения Ольга Серова.