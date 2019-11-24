РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Депутат Московской областной думы Павел Максимович поздравил жительниц городского округа Подольск с Днем матери и пожелал счастья и здоровья.

«Уважаемые женщины! Дорогие наши мамы и бабушки! Сердечно поздравляю вас с замечательным и добрым праздником – Днем матери. В этот день все важные слова вам – нашим милым, дорогим и бесконечно любимым, тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что желает всем мамам городского округа счастья, радости, здоровья, а также исполнения заветных желаний.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.