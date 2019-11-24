РИАМО - 24 ноя. При условии, что автомобилисты из подмосковного Одинцова пересядут на МЦД, то они смогут сэкономить до 50 тысяч рублей в год на проезде, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас они тратят на дорогу, к примеру, до Белорусского вокзала около 47 минут, а в часы пик время в пути может увеличиться вдвое. При этом время поездки на МЦД по тому же маршруту фиксировано и составляет всего 36 минут», - сказал начальник дирекции МЦД столичного департамента Андрей Акимов.

Он также подчеркнул, что автомобилисты Одинцова могут выбрать для ежедневных поездок в столицу МЦД еще и благодаря значительной экономии денег.

Стоимость поездки на авто в одну сторону до Белорусского вокзала до запуска МЦД составляла около 128 рублей, а на МЦД стоимость поездки – всего 45 рублей. Кроме того, пассажиры могут бесплатно пересесть на метро при оплате по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

Станцию МЦД-1 Одинцово к запуску диаметров благоустроили, на ней обновили навигацию и установили погодные модули, элементы которых оформлены в фирменном цвете первого диаметра «филазис». Кроме того, здесь установили стелы экстренного вызова SOS, удобные лавочки и урны.

С запуском движения по МЦД транспортная доступность города Одинцово, где проживают более 137 тысяч человек, значительно улучшилась.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся на 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

До конца 2024 года планируется завершить работы по запуску трех диаметральных маршрутов, включая МЦД-3 Крюково (Зеленоград) – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Маршрут МЦД-5 свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, сроки его реализации будут определены по результатам разработки основных проектных решений.

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