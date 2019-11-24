РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. В Королеве начали сбор гуманитарной помощи для погорельцев, сообщается на странице городской общественной палаты в Instagram.

В жилом доме в Королеве 23 ноября произошел пожар. Из здания были эвакуированы все жильцы, они размещены в лагере «Родник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара, а также оказать им материальную поддержку.

«Международный благотворительный фонд «Окно в мир», благотворительный центр «Надежда», Общественная палата и администрация Королева организуют сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожара. Место сбора гуманитарной помощи: Королев, улица Дзержинского, дом 7, благотворительный центр »Надежда», - говорится в сообщении.

Сбор будет проводиться с 25 ноября по 1 декабря с 17:00 до 19:00. Контактный телефон: 8(910)401-40-12.

Пострадавшим необходимы:теплая одежда (детская, взрослая), постельное белье, нижнее белье, средства личной гигиены. Предметы из списка гуманитарной помощи должным быть чистыми.