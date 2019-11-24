РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В Подольске волонтеры движения «Милосердие-Подольск» показали фильм «Калина красная» проживающим в колясочном отделении Климовского дома-интерната, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 23 ноября волонтеры Подольского благочиния и проживающие колясочного отделения второго корпуса Климовского дома-интерната провели очередную встречу киноклуба.

«В этот раз участники смотрели старый фильм советского периода «Калина красная». Много рассказывать об этом фильме не пришлось, так как «Калина красная» — это по истине наше русское достояние. Это последняя режиссерская работа Василия Шукшина. Многие смотрели фильм по несколько раз, но с удовольствием просмотрели еще раз, открывая для себя что-то новое», - говорится в сообщении.