РИАМО - 24 ноя. Пожарные потужили возгорание в металлической бытовке в поселке Мосрентген в новой Москве, при пожаре пострадавших нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В воскресенье в 13:11 поступило сообщение о возгорании бытовки по адресу: 44-й километр МКАД (внешняя сторона), поселок Мосрентген. В бытовке загорелись личные вещи и мебель.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 13:51 загорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.