РИАМО - 24 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил женщин Подмосковья с Днем матери и пожелал им крепкого здоровья, радости и счастья.

«Сегодня в нашей стране отмечают очень теплый и трогательный праздник – День матери. Мама для каждого из нас это самый дорогой, родной и близкий человек. От всей души хочу пожелать милым мамам крепкого здоровья, успехов, радости и счастья», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также пожелал мамам, чтобы их любовь нежность, терпение и труд отозвались в детях.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.