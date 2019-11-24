РИАМО - 24 ноя. Столичный метрополитен запустил опрос пассажиров о Московских центральных диаметрах для повышения удобства пользования новым транспортом, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

«На всех станциях МЦД и крупных пересадочных станциях метро пассажиры дежурные сотрудники будут собирать предложения пассажиров о работе МЦД. Подобные опросы регулярно проводятся на станциях метро и МЦК», - уточняется в сообщении.

Сейчас важно получить мнения пассажиров МЦД-1 и МЦД-2, так как это совершенно новый транспорт в Московском регионе. Мнения нужны, чтобы доработать сервис и инфраструктуру в короткие сроки.

«У людей интересуются, что является определяющим фактором при выборе способа передвижения, просят оценить поездки на первых двух МЦД, рассказать о трудностях, с которыми столкнулись, если такие возникли», - перечислил представитель пресс-службы метро.

Также у людей интересуются о предложениях по изменению в проект МЦД.

Опрос проводят и среди посетителей демонстрационного павильона МЦД на площади Киевского вокзала и среди пользователей на Едином транспортном портале.

Все предложения будут проанализированы метрополитеном, переданы в РЖД и ЦППК.

Две линии Московских центральных диаметров от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября. Новые магистрали проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.

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