РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. Погорельцам в Королеве оказывают поддержку в оперативном штабе, людям помогают с документами и решением бытовых вопросов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В жилом доме в Королеве 23 ноября произошел пожар. Из здания были эвакуированы все жильцы, они размещены в лагере «Родник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара, а также оказать им материальную поддержку.

«В Королеве продолжается работа штаба, созданного главой города Александром Ходыревым, для оказания помощи людям, пострадавшим от пожара. В настоящее время люди обеспечены временным жильем и всем необходимым. Решаются вопросы оформления всех необходимых документов через городские МФЦ, оформления материальной помощи», - говорится в сообщении.

Социальные службы города оказывают жителям всю необходимую помощь, в том числе в решении бытовых вопросов.

Общую информацию можно получить по телефону ЕДДС: 8(495)516-89-88.