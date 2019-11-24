РИАМО - 24 ноя. Автомобиль наехал на мачту городского освещения на 26 километре Ленинградского шоссе в сторону области, водитель получил незначительные травмы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«Это было на Ленинградском шоссе, на 26 километре в сторону области. Машина наехала на мачту городского освещения. Водитель пострадал, но получил незначительные травмы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП обошлось без госпитализации.