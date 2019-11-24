РИАМО - 24 ноя. На Зарайской улице на юго-востоке столицы произошло возгорание, огонь охватил квартиру в жилом доме, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в центр управления в кризисных ситуациях в 06:07. Возгорание произошло по адресу: Зарайская улица, дом 39.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание в квартире на этаже. Подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

В 06:30 возгорание уже локализовали на площади 25 квадратных метров, а в 06:33 — ликвидировали.

Из горевшей квартиры спасли одного человека, из соседних — четверых человек. Их передали для осмотра наряду скорой помощи. Среди спасенных оказался один ребенок.

Информация о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступала.