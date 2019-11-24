РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. В Королеве в промзоне произошло возгорание склада, информация о пострадавших не поступала, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

Склад, который расположен рядом с ЖК «Парад планет», загорелся днем в воскресенье.

«Склад размером 10 на 10 метров загорелся в промзоне на улице Силикатной. Пожарные работают на месте. Информации о пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 16 человек и четыре единицы техники.