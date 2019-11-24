РИАМО - 24 ноя. На предстоящей неделе жителей Московской области и столицы ожидают переменчивая погода, резкое понижение атмосферного давления, а также ледяной дождь, оттепель и туманы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье, понедельник и вторник погода не изменится. Антициклональная ситуация, поэтому переменная облачность и без осадков. Ночью от минус 6 до минус 11, а днем от нуля до минус 5. В среду скажется влияние теплого фронта, поэтому небо закроют облака, местами начнет сыпать слабый снег, но снег будет символическим без снежного покрова. Ночная температура закрепится в районе от минус 2 до минус 7, а днем от минус 5 до нуля», - сказал Тишковец.

Он добавил, что 28 ноября по региону пройдет теплый фронт, который откроет путь очень влажному, насыщенному водяным паром, теплому, черноморскому воздуху. Ночью температура прогнозируется в районе от минус 6 до минус 1, а днем она будет колебаться около нуля.

По его словам, в регионе будет пасмурно, местами слабые осадки, а вечером возможен ледяной дождь. Ожидается отложение льда до 1 миллиметра.

«Пятница, суббота и воскресенье - это помутнение атмосферы, теплый сектор, оттепель, моросящие осадки, дымка, туманы с ухудшением видимости, а ночью гололедица. В темное время суток температура будет колебать около нуля, а днем закрепится в районе от минус 1 до плюс 4 градусов», - уточнил Тишковец.

Он отметил, что аномально высокое атмосферное давление, которое отмечается на территории Московского региона, придет в норму уже в среду и опустится до 746 миллиметров ртутного столба, затем продолжит падать.

«Атмосферное давление будет падать. Безусловно это сказывается на самочувствии. Давление будет существенно падать с нынешних 760 миллиметров ртутного столба до 735 миллиметров ртутного столба. Конечно, это большое падение», - заключил синоптик.

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