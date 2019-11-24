РИАМО - 24 ноя. С 25 по 30 ноября в поликлиниках столицы пройдут различные занятия, посвященные здоровому образу жизни, профилактике заболеваний, горожанам расскажут об ишемической болезни сердца, сахарном диабете и бронхиальной астме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

25 ноября в 13:30 в детской городской поликлинике №12 начнется лекция о нервно-психическом развитии малышей. Мероприятие организовано в рамках школы родителей. Педиатр расскажет о факторах стресса у малыша и объяснит, как их избежать.

«Жителей Зеленограда приглашают на лекцию в поликлинику №201, посвященную здоровому образу жизни и правильному питанию. Врачи расскажут, как укрепить здоровье и снизить риск возникновения наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. После занятия можно будет задать специалистам вопросы и получить рекомендации», - говорится в сообщении.

Беседу об ишемической болезни сердца проведут в тот же день в диагностическом консультативном центре №1. А 26 ноября в филиале №3 детской городской поликлиники №58 расскажут о детском плоскостопии.

Также в центре здоровья городской поликлиники №166 29 ноября проведут лекцию о вреде курения, а в городской поликлинике №19 пройдут занятия школы профилактики осложнений сахарного диабета.

Лекции о сахарном диабете, бронхиальной астме, рациональном питании проведут 30 ноября в консультативно-диагностической поликлинике №21, филиал №8.