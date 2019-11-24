РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. 14 команд из городов Московской области примут участие в открытом первенстве по чир-спорту в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественном открытии в воскресенье во Дворце спорта «Триумф» присутствовали заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров и председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

«Городской округ Люберцы - это территория спорта. Одно из направлений, которое мы поддерживаем - это направление чирлидинга. Это красивый вид спорта. Это командный вид спорта, городской округ будут максимально прилагать усилия, чтобы эти соревнования стали всероссийскими», - сказал Сыров.

Федерация чирлидинга городского округа Люберцы выразила благодарность администрации города в проведении соревнований и вручила благодарственные письма Сырову и Суркову.