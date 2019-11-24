РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В подмосковном Подольске на улице Орджоникидзе в результате дорожной аварии автомобиль въехал в тросовое ограждение, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе 23 ноября поздно вечером.

«Я проезжал мимо. Видел, что Chevrolet Cruze въехал задней частью в тросовое ограждение. У машины была повреждена и передняя часть. На тот момент на месте ДТП были сотрудники ГИБДД и эвакуатор», - сказал собеседник агентства.

По словам другого свидетеля происшествия, автомобиль Chevrolet столкнулся с другой машиной, после чего его развернуло, и иномарка въехала в ограждение.