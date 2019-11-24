РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. Финал олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы состоялся в Королеве, в нем приняли участие свыше 70 человек, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Анна Клочнева.

Технологический университет в Королеве стал первой в России площадкой для проведения заключительных этапов олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Junior. Финал Олимпиады состоялся в колледже космического машиностроения и технологий вуза 23 ноября.

«В финальном этапе, проходившем в Технологическом университете, приняли участие 74 талантливых школьника, показавших лучшие результаты на первом этапе. В их числе – 17 учащихся из Королева», - сказала Клочнева.

Участникам олимпиады было предоставлено новейшее оборудование, закупленное вузом на полученный грант по программе федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» госпрограммы РФ «Развитие образования». С юными дарованиями на площадках работали сотрудники и студенты старших курсов Технологического университета.

В церемонии открытия финала приняли участие первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, директор по стратегическому развитию кружкового движения НТИ Наталья Кравченко, заместитель главы администрации Королева Виктория Королева, председатель городского комитета образования Ирина Ваврик и ректор Технологического университета Татьяна Старцева.

После инструктажа и предварительной подготовки юные участники олимпиады сформировали команды-экипажи. Соревнования проходили по четырем инженерным направлениям: технологии для среды обитания, технологии для мира роботов, технологии для космоса, технологии для виртуального мира.

Почетные гости вручили командам-победителям в каждом из направлений олимпиады дипломы и ценные подарки.

Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior — первая в России командная инженерная олимпиада, в которой участвуют школьники из 5-7 классов. Она проводится АНО «Россия — страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и кружковым движением НТИ. Это площадка, где школьники встречаются с новыми технологиями, создают образ будущего, решают инженерно-технологические задачи.