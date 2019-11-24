РИАМО - 24 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с Днем матери, он поблагодарил матерей за тепло и заботу.

«Сегодня особенный праздник –День матери. Материнская любовь всегда одинаковая – бесстрашная и беззаветная, хотя судьбы бывают такими разными. Матери воспитывают детей в одиночку, борются с тяжелыми заболеваниями, делают брошенных детей родными, совмещают материнство с работой и бизнесом, все умеют и могут сделать миллион дел», - написал Воробьев на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он также поблагодарил матерей за тепло, любовь и заботу.

Ранее Воробьев вручил женщинам награды «Материнская слава», а также ордена преподобного Сергия Радонежского.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.