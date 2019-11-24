РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 26 ноября выступит в эфире местного телевидения и ответит на вопросы граждан, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Эфир на Люберецком районном телевидении начнется в 19:30. Свои вопросы жители округа могут задать по телефонам: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52», - говорится в сообщении.

Кроме того, свои вопросы можно оставлять на сайте www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир».