РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Два спортсмена из городского округа Подольск завоевали золото и серебро в открытом первенстве по дзюдо «Славянское братство», которое прошло в Раменском городском округе, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В Раменском городском округе 23 ноября прошло открытое первенство «Славянское братство» по дзюдо.

«В возрастной группе 2003-2005 годов рождения и в весовой категории до 81 килограмма воспитанники спортивной школы «Весна» Подольска заняли призовые места», - говорится в сообщении.

По итогам турнира первое место завоевал Михаил Сверчков, второе место у Гасана Исмайлова.