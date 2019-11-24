РИАМО - 24 ноя. Пострадавшие при возгорании жилого дома в Королеве получат выплату от подмосковных властей, прием заявлений на выплату начнется 25 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В жилом доме в Королеве 23 ноября произошел пожар. Из здания были эвакуированы все жильцы, они размещены в лагере «Родник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара, а также оказать им материальную поддержку.

«Все пострадавшие, зарегистрированные в жилом помещении, получат экстренную социальную помощь из регионального бюджета. Выплата составляет 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей, если человек проживает один», - говорится в сообщении.

Для получения выплаты необходимо обратиться в Королевское управление социальной защиты населения. Прием заявлений начнется 25 ноября, он будет проходить с 8 утра до 8 вечера.

Ночью для оказания помощи пострадавшим в Королеве был организован штаб, для предоставления предметов первой необходимости и теплых вещей привлечен благотворительный фонд. Всего в штаб обратилось 52 человека, из которых 21 человек, в том числе один ребенок, направлены для временного размещения в МЦ «Родник».