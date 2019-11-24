РИАМО - 24 ноя. Ежегодный праздник «Добрый завтрак», посвященный Дню матери, состоялся в Красногорске, на мероприятии работала beauty-зона, прошли различные мастер-классы, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

«В повседневной жизни и мужчины, и женщины, и дети выполняют свою каждодневную работу в, не побоюсь этого слова, бешеном темпе, совмещая разные роли. И, конечно, женщине всегда нужно находить время, чтобы восстановиться, набраться сил. Я очень рада, что существуют такие праздники - 8 Марта, День матери, фонд «Исток» еще празднует День жен-мироносиц - это православный праздник, где мы славим женщин», - сказала президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

По ее словам, одна из задач фонда - поддержка многодетных мам, а также мам с детьми-инвалидами и детьми с особенностями развития. Также фонд поддерживает детей, оставшихся без попечения родителей.

«Хочу заметить, что, конечно, самый надежный человек в жизни любого человека - это мама. <...> Хочу поблагодарить фонд «Исток» и Екатерину Юрьевну за такое прекрасное мероприятие. Мы проводим его уже в пятый раз», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина пожелала каждой маме успевать делать все, выполняя все свои главные роли в жизни.

«Но еще чтобы оставалось время на себя, чтобы оставалось время сохранять бодрость духа, чтобы осталось время на личные увлечения, чтобы оставалось время радоваться этому прекрасному миру», - добавила Хаймурзина.

На «Добром завтраке» работала beauty-зона, где всем мамам делали легкий макияж и укладку, а их дочкам заплетали косы. Для детей проходили мастер-классы по рисованию, кулинарии.

Также для мам провели мастер-классы по сюжетной бижутерии и флористике. Для участников мероприятия состоялись выступления студии эстрадного вокала «Веста» и фокусника-иллюзиониста. В конце «Доброго завтрака» всем участникам вручили подарки.

«Такие мероприятия для мам очень важны, потому что они релаксирующие, позволяющие маме отвлечься от ежедневных обязанностей. Мне кажется, что для детей это тоже важно, потому что детям важно маму красивой видеть», - сказала представитель детского отделения Всероссийского общества инвалидов, одна из участниц праздника Елена Глухова.

В мероприятии также принимали участие благотворительная общественная организация «Красногорский союз многодетных и семей с детьми инвалидами», Красногорское городское отделение «Всероссийского общества инвалидов».