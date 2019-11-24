РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. На патриотических сборах в Пушкинском городском округе юные поисковики из школы Подольска обучились оказанию первой медицинской помощи, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Пушкинском городском округе 22-23 ноября прошли осенние межрегиональные тренировочные сборы Московского отделения Российского военно-исторического общества с участием поисковых отрядов столицы, Московской и Калужской областей, посвященные 78-й годовщине битвы под Москвой.

«За два дня на cборах юные поисковики обучились туристическим навыкам, оказанию первой помощи пострадавшему, прошли инструктаж по безопасности при проведении поисковых работ и успешно сдали экзамен на знание взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Поисковый отряд «Юные талалихинцы» школы №32 Подольска в составе военно-патриотического объединения «Нарский рубеж» вносит весомый вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Ребята занимаются не только раскопками, они также общаются с ветеранами, ведут работу в архивах по изучению материалов, ухаживают за братскими могилами.