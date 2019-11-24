РИАМО - 24 ноя. Новая станция второго Московского центрального диаметра (D2) Пенягино откроется для пассажиров в воскресенье в 18:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент основные строительные работы уже завершены. Станция может принимать и отправлять людей — здесь обустроены переходы и платформы, установлены и включены турникеты, готовы к открытию лифты. Для удобства маломобильных пассажиров установлены лифты и эскалаторы. В кассах устанавливается и настраивается оборудование по продаже билетов, а поезда притормаживают у платформы для выравнивания расписания. В ближайшее время будут запущены эскалаторы.

«Открытие новой станции Пенягино позволит жителям микрорайона Павшинская Пойма (Красногорск - ред.) пользоваться МЦД-2. Со стороны Волоколамского шоссе к станции сделан тротуар, по которому жители микрорайона Павшинская Пойма смогут беспрепятственно дойти до станции», - отмечается в материале.

Станция расположилась между остановочными пунктами Павшино и Волоколамская Рижского направления Московской железной дороги. Сейчас продолжается благоустройство самой станции и прилегающей к ней территории. Граждан призвали с пониманием отнестись к работам.

На втором этапе (до 2024 года) на станции запланировано построить еще одну платформу, а на участке Москва – Нахабино увеличить количество путей с двух до четырех.

Движение по МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. 23 ноября начала работу новая станция МЦД-2 Волоколамская на северо-западе Москвы.

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