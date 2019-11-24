РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В центре детского творчества городского округа Подольск свыше 500 человек приняли участие в концерте ко Дню матери, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Концерт прошел 23 ноября в рамках проекта центра детского творчества «Дети Кузнечиков!».

«В концерте приняли участие воспитанники ЦДТ, восьми детских садов и учащиеся трех школ микрорайона Кузнечики. Более 500 детей и родителей получили незабываемые впечатления от творческих подарков ко Дню матери. Мы от всей души поздравляем всех мам с этим праздником», - говорится в сообщении.

День матери учрежден в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.